Depois de um início de temporada algo atribulado em termos de resultados, o Palmeiras de Abel Ferreira somou frente ao Ath. Paranaense a terceira vitória consecutiva para o Brasileirão e ocupa o terceiro lugar, a três pontos do líder, Botafogo.

Perante as críticas que caíram sobre o técnico português, Leila Pereira, presidente do emblema de São Paulo, saiu em defesa de Abel e afirmou mesmo que o luso é o maior treinador «na história do Palmeiras». Recorde-se que recentemente, Abel afirmou que o seu ciclo no clube deve terminar em dezembro de 2025.

«Quando me pressionam muito, como no caso da jornalista Alinne Fanelli, às vezes querem que exista algum conflito entre mim e o treinador. Isso nunca vai acontecer. O Abel é o maior treinador na história do Palmeiras, não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Trabalho com ele e com a sua equipa técnica diariamente», começou por referir.

«Ninguém vai fazer com que eu tenha qualquer tipo de conflito com alguém aqui dentro. Conheço o caráter, o profissionalismo e o trabalho que todos aqui têm, então ninguém vai ver alguma declaração minha a criticar quem quer que seja que trabalha no Palmeiras. Aquilo que eu faço é proteger com unhas e dentes todos os nossos profissionais. Nós resolvemos os problemas que temos aqui dentro», concluiu a presidente do Palmeiras.

Veja aqui as declarações de Leila Pereira sobre Abel: