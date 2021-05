O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu este domingo o Ponte Preta, por 3-0, e qualificou-se para os quartos de final do Paulistão, aproveitando a derrota do Novorizontino com o Corinthians.

Depois de ter jogado na sexta-feira com o Santos, Abel Ferreira fez muitas poupanças para o encontro deste domingo, mantendo apenas sete dos jogadores que tinham sido titulares com o Santos.

Mas foram eles a fazer a diferença: Gustavo Scarpa, abriu o marcador aos 35 minutos, Willian marcou em cima do intervalo e Wesley, logo a abrir a segunda parte, fez o 3-0 que se manteria até ao final. Além de marcar o primeiro golo, Scarpa fez as duas assistências para os golos seguintes.

O Palmeiras terminou a fase de grupos do Paulistão no segundo lugar do grupo C com 21 pontos, menos dois do que o Bragantino, adversário seguinte na prova.

O Palmeiras está numa verdadeira maratona de jogos: 11 em 23 dias. O próximo é já na terça-feira com o Independiente del Valle, de Renato Paiva.