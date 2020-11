O presidente do Palmeiras Maurício Galiotte pediu tempo e paciência aos adeptos com Abel Ferreira, e que este não seja julgado «apenas pelos resultados desportivos».

«Entendemos que, para este trabalho, o treinador precisará de tempo e segurança para que consiga executá-lo de forma satisfatória. É também uma maneira de demonstrar a nossa convicção e compromisso com o projeto. Não vejo como problema para o próximo presidente, pelo contrário, a meta é entregar uma equipa pronta, para permitir a continuidade em vez de recomeço», contou ao Globo Esporte.

O dirigente brasileiro explicou que o clube rompeu com o projeto anterior, «pautado por uma postura agressiva no mercado na contratação de atletas consagrados e revelações», e tem agora uma nova visão para o futuro.

A chegada de Abel, faz parte um projeto «de médio a longo prazo» cimentado pela aposta vincada nos jogadores jovens do Palmeiras e num estilo de jogo.

«Redirecionamos a nossa estratégia para o futebol. O Palmeiras investiu muito na formação nos últimos anos e continuará a investir. Iremos ao mercado para atender necessidades específicas ou aproveitar oportunidades. Assim, procuramos um técnico com experiência na formação e aproveitamento de atletas da formação. Outro aspeto considerado foi a intensidade de jogo, que requer uma equipe participativa, com equilíbrio entre os setores e velocidade de transição. A escola europeia é referência nisso. Temos também como objetivo implementar um padrão de jogo, não apenas um modelo, mas uma cultura futebolística, o que exige metodologia e didática», sublinhou.

«O currículo do Abel Ferreira demonstra que ele reúne tais características e competências. As entrevistas com o Abel e as informações coletadas no mercado reforçaram as informações curriculares», acrescentou.

Abel Ferreira, de 41 anos, deixou o PAOK e assinou contrato com o Palmeiras até ao final de 2022. Esta terça-feira, treinador português trabalhou pela primeira vez com o plantel.