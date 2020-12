Depois de dois empates consecutivos, o Palmeiras regressou aos triunfos este sábado ante o Bahia (3-0), numa partida da 25.ª jornada do Brasileirão.



O Verdão, orientado por Abel Ferreira, teve uma entrada muito forte no encontro e resolveu-o na primeira parte. Logo aos seis minutos, Willian abriu o marcador e Raphael Veiga fez o 2-0 na transformação de uma grande penalidade aos 36. O 3-0 final foi anotado por Roni a dois minutos do intervalo.



No outro jogo deste sábado à noite, o Internacional venceu o Botafogo por 2-1. O golo do triunfo da equipa de Abel Braga foi anotado por Yuri Alberto num lance caricato. O defesa do Fogão colocou a bola no chão e atrasou-a para o guarda-redes para que este cobrasse a falta, porém, o avançado adversário dominou e marcou. Após o VAR analisar o lance, o golo foi validado.



O golo do Internacional:

O Palmeiras é quarto com 41 pontos em igualdade pontual com o Internacional, e ambos estão a nove pontos do líder São Paulo. Por sua vez, o Bahia é 15.º colocado enquanto o Botafogo é último. Já o Internacional



O resumo da vitória do Palmeiras: