Mal acabou a segunda-mão da final da Taça do Brasil, Abel Ferreira foi abraçado pelos seus jogadores. «Boa, mister!», gritou-lhe o guarda-redes Weverton, antes de o resto do plantel o engolir num abraço coletivo.



O pior é que Abel estava cheio de dores nas costas. Logo no primeiro abraço - de Gabriel Menino -, Abel queixou-se com um audível «ai, ai, ai». Nada que a felicidade rapidamente tenha dissipado.



O Palmeiras venceu o Grémio por 2-0 em São Paulo e ofereceu a Abel o segundo troféu em 2021, depois da Libertadores.



VÍDEO:

