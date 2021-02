O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou esta sexta-feira o clássico com o São Paulo, 1-1, com um golo nos descontos, roubando ao adversário o sonho do título.

O São Paulo até marcou primeiro, aos 74 minutos, de grande penalidade, por Luciano. Mas Rony, aos 90+4, fez o golo do empate, num lance que, curiosamente, começou nos pés de Abel. Como pode ver no vídeo abaixo:

Com o empate, o São Paulo, terceiro classificado, fica definitivamente afastado da luta pelo título já que, se vencer todos os jogos, só poderá chegar aos 69 pontos que tem agora o líder Internacional. Mesmo que ficassem com o mesmo número de pontos, o Internacional tem vantagem no confronto direto.

O Flamengo é segundo com 68 pontos e o Palmeiras é sexto com 57 pontos.