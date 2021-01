O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu fora com o campeão Flamengo e perdeu uma oportunidade para encurtar a distância para o topo do Brasileirão.

Num jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido à proibição de jogos no Maracanã decretada pela CONMEBOL até à final da Taça Libertadores a 30 de janeiro, a ex-equipa de Jorge Jesus impôs-se por 2-0 e mostrou que ainda tem uma palavra a dizer na luta pela revalidação do título: está agora a quatro ponto do Internacional (novo líder) e tem menos um jogo realizado.

O primeiro golo do jogo foi marcado por Luan Garcia na própria baliza. Arrascaeta fez a bola passar por baixo de Weverton, mas sem a força suficiente para o golo. Kuscevic conseguiu o corte sem dificuldades, mas rematou com violência contra o corpo do colega do Palmeiras, sendo o maior responsável por um momento... anedótico.

Já dentro dos últimos dez minutos Pepê fez o 2-0 final na sequência de um pontapé de canto.

O Palmeiras, que podia ultrapassar o Flamengo na classificação e escalar até ao terceiro lugar, mantém-se assim no quinto posto com 51 pontos menos oito do que o líder Internacional.

À mesma hora, o Santos, adversário do conjunto de Abel Ferreira na final da Libertadores, também perdeu por 2-0 no terreno do até agora aflito Fortaleza. Sem o futuro reforço do Benfica Lucas Veríssimo e outros jogadores importantes, que foram poupados, a equipa do estado de São Paulo ainda dispôs de uma oportunidade para chegar à vantagem, quando Jean Mota beneficiou de um penálti, mas permitiu a defesa do guarda-redes do Fortaleza, que chegaria à vitória na segunda parte com golos de Juninho de penálti (48m) e de Wellington Paulista aos 66 minutos.