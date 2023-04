O Palmeiras de Abel Ferreira está em desvantagem na final do Paulistão, após ter perdido fora por 2-1 com o modesto Água Santa, equipa da Série D do Brasil, na 1.ª mão.

Após o jogo, o treinador português não se mostrou nada agradado com a exibição do Verdão e deu como exemplo, ainda que noutra escala, outro resultado surpreendente sucedido no futebol há bem pouco tempo.

«Não gosto de perder, não esperem que chegue aqui e me ria. Não fizemos um bom jogo. No futebol já nada me surpreende. Desde que a Itália, depois de ter sido campeã da Europa, ficou de fora do Mundial depois de ter sido eliminada pela Macedónia, que acredito em tudo no futebol», introduziu na conferência de imprensa.

O Palmeiras precisa agora de vencer em casa por dois golos para conquistar o título e, para Abel, é necessária uma atitude diferente. «Não podemos dar nada a este tipo de adversários que acreditam. E, muito honestamente, acho que merecemos perder. Se fosse uma final a um jogo só, íamos ficar a bater palmas no final ao Água Santa, porque foi melhor. A única coisa positiva é que de hoje a oito dias temos em nossa casa a oportunidade de poder reverter, ou então passar uma vergonha», avisou.