Paulo Sousa considerou que o Flamengo merecia ter vencido o clássico com o Palmeiras. Para Abel Ferreira, o empate ajustou-se, mas faltaram golos.

«Em termos de oportundidades flagrantes, acho que foram quatro para cada lado. Posso estar enganado, porque me engano muitas vezes, mas acho que foram quatro para cada lado. Acho que este jogo peca sobretudo por não terem existido golos: acho que 1-1 ou 2-2 ficaria bem», afirmou o técnico do Palmeiras na conferência de imprensa após o jogo no Maracanã.

O treinador português comentou depois o facto de o Palmeiras, em três jogos, ainda não ter somado qualquer triunfo no Brasileirão. «Claro que me preocupa porque queremos somar pontos. Temos objetivos no Brasileirão e neste momento só temos dois pontos.»

Abel lembrou a mossa que os muitos jogos e as longas viagens podem deixar na equipa, afirmando desconhecer em que condições estará o Palmeiras daqui a uns tempos. «Isto são pontos corridos, uma luta imensa com Copa pelo meio, viagens longas e Libertadores pelo meio. Já disse e volto a repetir que fomos a equipa que começou a época mais cedo, que começou a época mais intensa e que já ganhou alguma coisa esta época. E não sei o que vai acontecer. (...) Com a quantidade de jogos que temos - e o problema não é jogar oito ou nove por mês, mas sim até novembro - não sei como é que vamos estar daqui a um ou dois meses com a quantidade de jogos e deslocações que temos. Jogámos contra o Ceará em casa, eles ganharam-nos de forma categórica e eu disse ao treinador deles, que no final estava todo contente, que ia à Venezuela. E vieram e jogaram contra o Botafogo [n.d.r.: derrota por 3-1 em casa]. Não há milagres. Nós não somos máquinas e mesmo as máquinas têm problemas.»

Na mesma conferência, o treinador do Palmeiras repetiu o termo «professores de Deus» para se referir, aparentemente, a quem comenta futebol nas televisões. «É sempre muito mais fácil vocês em casa verem, porque em casa têm três ou quatro professores de Deus. Uns muito bons e outros professores de Deus, pessoas que sabem tudo. (...) Como disse, há aí professores de Deus que à terceira jornada já querem fazer campeões. Os professores de Deus, não sei se entendem o que eu estou a dizer», insistiu, frisando depois que os dois pontos do Palmeiras no Brasileirão nada dizem sobre o futuro. «Queremos ganhar. Não começámos bem o campeonato, mas isto não é como começa. É como acaba.»

Novamente sobre o jogo, Abel Ferreira falou sobre Paulo Sousa, confessando admiração de longa data pelo homólogo do Flamengo. «Admirei o Paulo quando ele era jogador, porque é mais velho do que eu uns anos. Eu ainda sonhava em ser jogador e ele já jogava em grandes equipas. Tenho um respeito muito grande pelo que ele foi enquanto jogador e pelo que ganhou. A minha carreira de jogador, comparada com a dele, fica a anos-luz de distância. Mas não há um duelo entre o Abel e o Paulo: há um duelo entre duas grandes equipas brasileiras que têm grandes jogadores. Acho que se assistiu a um grande jogo técnica e taticamente aqui no Maracanã», vincou.