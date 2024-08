O Palmeiras de Abel Ferreira averbou nesta quarta-feira a terceira derrota seguida e a quarta nos últimos cinco encontros.

Após o desaire com o Flamengo por 2-0 no Maracanã, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, o treinador português explicou o que se passa com o Verdão.

«Estamos pouco fluidos. (...) Há aqui duas questões determinantes: não temos a equipa na máxima força, em função de jogadores importantes naquilo que é a dinâmica ofensiva e defensiva. Basta olharmos para a linha de quatro», notou na conferência de imprensa.

Abel considerou que o Palmeiras atravessa um momento diferente da equipa carioca. Primeiro, os momentos de confiança das duas equipas e os recursos que têm neste momento. O Flamengo não tem lesão nenhuma. E nós não estamos num bom momento de confiança e também não estamos na máxima força coletivamente. (...) Temos de esperar que o nosso departamento médico recupere os jogadores e que eles recuperem o ritmo de jogo», afirmou, mostrando-se confiante de que a equipa conseguirá ultrapassar a má fase.

«Não houve nenhum ano meu no Palmeiras em que não passássemos por crises e momentos difíceis, mas também não houve nenhum ano em que não ganhássemos títulos», atirou.