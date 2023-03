O Palmeiras empatou na noite de domingo na deslocação ao terreno do Guarini (0-0), em jogo da 12.ª jornada do Campeonato Paulista.

A equipa de Abel foi mais dominadora no encontro, com mais posse de bola e tentativas de golo, mas demonstrou pouca eficácia na hora de rematar à baliza.

Apesar do empate, o Palmeiras segue no primeiro lugar do Paulista, com 28 pontos, mais dois do que o São Bernardo.

Ainda no Paulista, o Red Bull Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, consolidou o sexto lugar da tabela classificativa, com um triunfo por 3-0 na deslocação ao terreno do São Bento.

Bruninho (12m), Gustavinho (45+4m) e Praxedes (90+5m) decidiram a partida.

No Carioca, o Botafogo, de Luís Castro, ganhou em casa do Resende, por 2-0.

Carlos Alberto, aos 45+3 minutos, e Matheus Nascimento, aos 49, fizeram os golos do encontro, que mantém o Botafogo na quinta posição, agora a quatro pontos do líder Flamengo – a formação de Vítor Pereira perdeu o dérbi com o Vasco.

Por sua vez, o Coritiba, de António Oliveira, perdeu em casa do Cascavel, na primeira mão dos quartos de final do campeonato paranaense.

Lucas Coelho abriu o marcador logo aos dois minutos, mas o conjunto do treinador luso empatou aos 50, por Robson.

Robinho fez o 2-1 aos 63 minutos, antes de Lucas Coelho bisar aos 77 para fechar o resultado final.

Por último, na Copa do Nordeste, o Bahia, de Renato Paiva, empatou na receção ao Vitória (1-1), na sexta jornada da Copa do Nordeste.

Osvaldo abriu o marcador aos nove minutos, Vítor Jacaré empatou para os comandados de Paiva em cima do intervalo, aos 45+4 minutos.