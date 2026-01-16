Tragédia no Brasil. Um acidente com a equipa de sub-20 do Águia de Marabá provocou um morto, um ferido e vários feridos ligeiros. O plantel da equipa do Pará regressava da «Copinha» (torneio de formação), na noite de 15 de janeiro, quando o autocarro em que seguiam embateu violentamente na traseira de um camião que estava na berma da estrada.

Segundo a imprensa brasileira, o preparador físico da equipa, Hecton Alves, de 33 anos, foi a única vítima mortal, sendo o óbito declarado no local do acidente. O treinador da equipa brasileira, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e foi transportado com urgência para um hospital a cerca de 70 quilómetros de distância do local onde ocorreu o acidente, entre Crixás do Tocantins e Fátima, no estado brasileiro de Tocantins.

🚨 Novas imagens do acidente mostram a dimensão da colisão que aconteceu com o ônibus que transportava a delegação do Águia de Marabá após a disputa da Copa São Paulo.



📷 : Gustavo Sousa / Águia de Marabá pic.twitter.com/P4zjpNdgRE — Ronaldo Santos ⚽️🔥🏎️ (@ronaldaodars) January 16, 2026

Em comunicado oficial, o Águia de Marabá afirma que o camião que originou o trágico acidente não estava devidamente sinalizado. O clube confirmou também que nenhum dos seus atletas ficou «gravemente ferido», informação mais tarde confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, que afirma que os atletas saíram ilesos da colisão e foram encaminhados para o hospital e, de seguida, levados para um hotel.

Esta tragédia abalou o futebol brasileiro e vários clubes reagiram com notas de pesar.