Um autocarro que transportava adeptos do Flamengo despistou-se e do acidente resultaram 46 feridos, quatro dos quais em estado grave. A viatura deslocava-se para Buenos Aires, Argentina, onde o «Mengão» vai enfrentar o Racing para as meias-finais da Libertadores na madrugada desta quinta-feira.

O acidente ocorreu por volta das 15h51 (hora de Brasília) numa estrada que tinha como destino São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram prontamente acionados ao local.

Das 46 vítimas, 32 são leves, 10 moderados e quatro graves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O Flamengo rapidamente lançou um comunicado e procurou prestar serviço aos adeptos.

«O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o autocarro de adeptos que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos feridos. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local», escreveu o clube brasileiro.

