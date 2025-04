No rescaldo ao empate do Al Hilal na visita ao Al Ettifaq (1-1), Jorge Jesus voltou a ser questionado sobre a possibilidade de orientar a seleção do Brasil. Na noite desta sexta-feira, o treinador português foi esclarecedor.

«Não vou comentar algo que não é comigo. Não sei de nada, não vou entrar em pormenores. Não posso falar do que não sei. Não quero falar desse tema. Já falei com o presidente do Al Hilal e esclareci o assunto. O que está lá fora não consigo controlar», disse, em conferência de imprensa.