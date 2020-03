O Olímpia Futebol Clube, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista (Brasil), despediu o treinador Alexandre Ferreira durante o intervalo do jogo frente ao Primavera.



A equipa estava a perder por 0-2 no final da primeira parte e, já com auxiliar Paulo Alberto Fonseca no comando, acabou por garantir um empate (2-2).



Alexandre Ferreira estava há menos de dois meses no cargo, depois de ter assumido o Olímpia a 10 de janeiro. É o quarto treinador despedido pelo clube desde o início da temporada.