A polícia brasileira revelou que um dos suspeitos da morte do jornalista britânico Dom Phillips e do perito em assuntos indígenas Bruno Pereira – cujos corpos foram encontrados na quinta-feira depois de uma semana de buscas -, confessou o crime

Amarildo Costa e o irmão Osseney estavam detidos e levaram as autoridades até ao local onde enterraram os cadáveres, mas a polícia diz que e o envolvimento de uma terceira pessoa não está descartado.

Recorde-se que Dom Philips, jornalista que colaborava para o The Guardian, Washington Post, New York Times e Financial Times, e Bruno Araújo Pereira, funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai), estavam em Vale do Javari e quando desapareceram, a 5 de junho, no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte.

