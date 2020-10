Ângelo Gabriel, de apenas 15 anos, viveu uma semana inesquecível. O jovem do Santos foi chamado por Cuca no início da semana, assinou um pré-contrato profissional na sexta-feira e estreou-se pela equipa principal neste domingo, jogando 30 minutos na derrota frente ao Fluminense (3-1).



Ao entrar em campo com 15 anos, 10 meses e quatro dias, Ângelo ultrapassou Pelé na lista dos mais jovens de sempre a estrearem-se pelo Santos. O Rei tinha 15 anos, 10 meses e 15 dias.



O mais recente promessa do Peixe ficou apenas atrás de Coutinho, que fez o primeiro jogo pelo Santos com 14 anos, 11 meses e seis dias, em 1958.