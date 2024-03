O Corinthians, de António Oliveira, venceu este sábado o Santo André, por 3-2, e ainda se podem apurar para os «quartos» do Paulista, embora não dependam de si.

O primeiro golo da partida surgiu pela equipa orientada pelo técnico português, autoria de Maycon. Na segunda parte, Yuri Alberto aumentou para dois a vantagem no marcador.

Quando tudo parecia encaminhado, o Santo André, equipa visitante, empatou, com golos de Bruno Michel e Lohan, aos 80 e 87 minutos, respetivamente.

Pedro Raul vestiu a capa de herói e marcou o golo da vitória, já em tempo de compensação, 90+5, e manteve acesa a esperança de passar à próxima fase.

Com um encontro a faltar ao Corinthians, frente ao Água Santa, no próximo dia 10, podem ver o sonho esmorecer-se já este sábado, caso o Inter de Limeira vença o Ituano.

Em primeiro lugar do grupo encontra-se o Bragantino, de Pedro Caixinha, com 18 pontos, seguido pelo Limeira, com 14, e pelo Mirassol, também com 14. A equipa de António Oliveira está em quarto lugar, com 13, e apenas passam as duas primeiras.

Para o Corinthians passar à próxima fase, o Mirassol e o Limeira não podem vencer os próximos encontros.