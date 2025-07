O Botafogo deslocou-se até ao reduto do Vasco e venceu por 2-0, no regresso do Brasileirão após o Mundial de Clubes.

Perante uma primeira parte bastante equilibrada, as duas equipas regressaram aos balneários com o nulo no marcador e tudo acabou por se alterar logo a abrir o segundo tempo.

Um remate de Montoro obrigou o guarda-redes do Vasco a defender para a frente e no sítio certo surgiu Arthur Cabral para o 1-0. No banco de suplentes, o estreante Davide Ancelotti vibrava com o primeiro golo do ex-Benfica ao serviço do Botafogo.

Assista aqui ao golo de Arthur Cabral:

A partir daqui, o Botafogo passou para a frente das operações e o Vasco nunca mais conseguiu criar qualquer perigo para a baliza de John Victor.

Decorria o minuto 78 quando os visitantes fecharam as contas do jogo. Uma assistência de Marlon Freitas descobriu Nathan Fernandes e o recém-entrado (para o lugar de Arthur Cabral) atirou para o fundo da baliza e para o 2-0.

Este resultado deixa o Botafogo na sexta posição da tabela classificativa, com 21 pontos, e mantém os seis pontos de desvantagem para o líder Flamengo (27 pontos).