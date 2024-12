Artur Jorge é um nome na ribalta! Depois de conquistar a Libertadores, e a um ponto de ser campeão do Brasil, o técnico português admitiu que tem propostas para deixar o Botafogo e que o futuro é algo «incerto»

«O meu futuro, o meu futuro… tem algumas incertezas, confesso. Tenho contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. A valorização não é só dos atletas, mas também do treinador. Temos algumas propostas que já nos surgiram. O meu empresário tem gerido isto de uma forma muito direta. Eu disse que não queria ser incomodado e envolvido no que quer que fosse», começou por dizer em entrevista à ESPN Brasil.

No seguimento, o treinador do Botafogo realçou que o principal objetivo é conquistar o Brasileirão 2024, mas confessou que o dono do clube, John Textor, está a par de todas as possibilidades de saída.

«Eu tinha e tenho dois grandes objetivos - Libertadores, conseguido, e agora campeonato brasileiro. São dois objetivos que não quero desfocar. Mas sei também o que são essas possibilidades (de saída). Têm sido postas de uma forma muito clara e frontal para com John Textor e toda a direção do Botafogo», disse.

«As coisas estão muito claras. Aquilo que eu quero e estou à espera é de ouvir qual a posição do Botafogo em relação a isto, para poder decidir melhor o meu futuro. Porque isto tem muita envolvência no meu futuro imediato», concluiu.

No Botafogo desde o início da temporada, Artur Jorge tem contrato até dezembro de 2025.