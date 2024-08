Depois do empate frente ao Bahia (0-0), Artur Jorge, treinador do Botafogo, confessou que foi um jogo «muito difícil», mas que o empate não fica longe do que «produziram as duas equipas».

«Foi uma boa partida de futebol. Muito difícil para nós, para voltar o foco na competição depois de uma semana muito intensa. Tivemos um jogo bastante disputado. Faltou o golo para podermos vencer, mas podemos dizer que foi um resultado justo. Podia ter golos, mas o empate não me parece que ficou longe do que produziram as duas equipas», começou por dizer o treinador português em conferência de imprensa.

No entanto, apesar de ter cedido a liderança para o Fortaleza, o técnico avisou que o campeonato ainda não acabou e que ainda há «muitos jogos por jogar».

«Para nós é muito simples, faltam 14 jogos. Da mesma forma que não olhávamos para aquilo que era a classificação até aqui, a situação é a mesma porque sabemos que temos muitos jogos por jogar. O que vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar, ou não, ao lugar que ambicionamos», rematou.

Agora em segundo lugar, o Botafogo soma um total de 47 pontos , mas mais um jogo que o Fortaleza, líder com 48 pontos.