O Botafogo de Artur Jorge foi eliminado, na madrugada desta quarta-feira, da Taça do Brasil.

Depois de um empate a uma bola na primeira mão, a equipa orientada pelo técnico português perdeu na visita ao terreno do Bahia, por 1-0, na segunda mão dos «oitavos».

Aos 45+3, mesmo à entrada do intervalo, o Botafogo viu-se reduzido a 10 unidades, depois da expulsão direta do brasileiro Gregore.

Com a eliminatória empatada, Luciano Rodríguez abriu o marcador aos 87 minutos, depois de assistência de Everton Ribeiro, e garantiu a passagem do Bahia aos quartos de final.

Apesar do primeiro lugar no campeonato brasileiro, o treinador luso vê fugir a chance de conquistar a taça do país, depois de perder 2-1 no agregado final