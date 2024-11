Já são seis pontos de diferença para o segundo lugar! Na madrugada desta quarta-feira, o Botafogo de Artur Jorge recebeu e venceu o Vasco da Gama, por 3-0, na 32.ª jornada do Brasileirão.

A equipa orientada pelo técnico português entrou com o pé direito e aos nove minutos já vencia com golo de Savarino, assistido pelo ex-FC Porto Alex Telles.

O 2-0 apareceu de seguida, logo aos 12 minutos, desta vez com Savarino a assistir para Luiz Henrique.

Ainda na primeira parte, o ex-Benfica João Victor recebeu dois amarelos em cinco minutos (38m e 43m) e deixou o Vasco da Gama reduzido a 10 unidades.

Aos 71 minutos, a equipa de Artur Jorge aumentou a vantagem e selou o resultado, desta vez com o recém entrado Júnior Santos a marcar.

Com este resultado, o Botafogo é líder com 67 pontos, mais seis que o Palmeiras de Abel Ferreira. O Vasco da Gama está em nono, com 43.