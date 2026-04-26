O Cruzeiro venceu por 1-0 na deslocação deste sábado ao terreno do Remo e garantiu a primeira vitória na condição de visitante no Brasileirão.

O primeiro e único golo do jogo foi marcado ainda no decorrer da primeira parte pelo jovem avançado Keny Arroyo (34m), que assistido por Bruno Rodrigues deu a vitória pela margem mínima à formação orientada por Artur Jorge.

Na classificação, o Cruzeiro saltou, à condição, para o 11.º lugar, com 16 pontos, apenas menos um do que o Botafogo, de Franclim Carvalho, que é nono, depois do empate a dois golos na receção ao Internacional.

A formação do técnico luso esteve a vencer por 1-0 e 2-1, com golos de Danilo (54 minutos) e do argentino Cristian Medina (66), mas o conjunto de Porto Alegre respondeu pelo colombiano Johan Carbonero (59) e o argentino Alexandro Bernabei (74).

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 29 pontos, contra os 23 do Flamengo, de Leonardo Jardim, que tem menos um jogo disputado.

O Cruzeiro de Artur Jorge volta a entrar em campo já esta quarta-feira para defrontar o Boca Juniors a contar para a terceira jornada do grupo D da Taça Libertadores.