Cruzeiro de Artur Jorge conquista primeira vitória fora no Brasileirão
Técnico luso já soma três vitórias seguidas no campeonato ao serviço da «Raposa». Botafogo de Franclim Carvalho empata frente ao Internacional
Técnico luso já soma três vitórias seguidas no campeonato ao serviço da «Raposa». Botafogo de Franclim Carvalho empata frente ao Internacional
O Cruzeiro venceu por 1-0 na deslocação deste sábado ao terreno do Remo e garantiu a primeira vitória na condição de visitante no Brasileirão.
O primeiro e único golo do jogo foi marcado ainda no decorrer da primeira parte pelo jovem avançado Keny Arroyo (34m), que assistido por Bruno Rodrigues deu a vitória pela margem mínima à formação orientada por Artur Jorge.
Na classificação, o Cruzeiro saltou, à condição, para o 11.º lugar, com 16 pontos, apenas menos um do que o Botafogo, de Franclim Carvalho, que é nono, depois do empate a dois golos na receção ao Internacional.
A formação do técnico luso esteve a vencer por 1-0 e 2-1, com golos de Danilo (54 minutos) e do argentino Cristian Medina (66), mas o conjunto de Porto Alegre respondeu pelo colombiano Johan Carbonero (59) e o argentino Alexandro Bernabei (74).
O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 29 pontos, contra os 23 do Flamengo, de Leonardo Jardim, que tem menos um jogo disputado.
O Cruzeiro de Artur Jorge volta a entrar em campo já esta quarta-feira para defrontar o Boca Juniors a contar para a terceira jornada do grupo D da Taça Libertadores.