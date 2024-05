Artur Jorge viveu um momento especial, ao falar com o neto de três anos, por vídeochamada.

A conversa entre ambos foi partilhada nas redes sociais do Botafogo no dia Internacional da Família, que juntou ainda uma mensagem para o técnico português. Sem conseguir conter as lágrimas, Artur Jorge mostrou-se emocionado e revelou que no próximo dia 24 vai juntar toda a família, no Brasil.

«São estes momentos que acabam por cortar a saudade. Este é o meu neto mais velho, que quando vim para o Brasil fez questão de me oferecer um porta-chaves com a cara do Super-Homem. Anda comigo para todo o lado, com uma forma de representar a família e o gesto espontâneo que ele teve comigo. Deixou-me muito contente, porque não sendo eu o Super-Homem, sei que tenho uma Super-Família», afirmou o técnico.

Veja aqui a conversa entre Artur Jorge e o neto: