O Athletic Club oficializou a contratação de Rui Duarte para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o clube brasileiro confirmou a chegada do treinador português, que estava sem treinar desde a primeira metade da última época, quando orientou o Marítimo. Esta é, de resto, a primeira aventura do técnico no estrangeiro, depois das passagens por Moncarapachense, Farense, Casa Pia, Trofense e Sp. Braga (sub-19 e sub-23).

Recorde-se que o Athletic Club atua na segunda divisão brasileira, ocupando a penúltima posição, com apenas seis pontos somados em dez jogos.

