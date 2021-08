O Palmeiras venceu na última madrugada o Athletico Paranaense por 2-1, em jogo da 18.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, num duelo entre duas equipas orientadas por treinadores portugueses.

A jogar em casa, o Palmeiras, liderado por Abel Ferreira, chegou à vantagem aos 22 minutos, com um golo de Luan, mas o Athletico Paranaense, comandado por António Oliveira, empatou no decorrer da segunda parte, por intermédio de Bissoli, aos 66.

O golo que garantiu o triunfo do Palmeiras foi marcado por Rony, aos 71 minutos, com a equipa de Abel Ferreira a regressar aos triunfos no campeonato depois de um empate e três derrotas consecutivas.

O Palmeiras está no segundo lugar, com 35 pontos, a três do líder Atlético Mineiro, que tem menos um jogo.

Já o Athletico Paranaense somou a quinta derrota seguida no Brasileirão e segue no nono lugar da competição, com 23 pontos.