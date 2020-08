No segundo jogo sem Jorge Jesus no banco, o Flamengo somou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão.

Agora sob o comando de Domènec Torrent, os rubro-negros foram a casa recém-promovido Atlético Goianiense perder por 3-0, com golos de Hyuri (15 minutos), Jorginho (32) e Ferrareis (61)

Já nos minutos finais, o Flamengo ainda sofreu outro golpe, com a expulsão do guarda-redes Diego Alves.

Recorde-se que o Atlético Goianiense foi autorizado a convocar para este jogo quatro jogadores com testes positivos para a covid-19. Entretanto o clube ainda recebeu o resultado positivo de mais dois jogadores, mas esses foram impedidos de entrar em campo.

Com este resultado após ter disputado duas jornadas, o Flamengo é último classificado do campeonato com zero pontos.