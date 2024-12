Foi uma decisão tomada na noite desta quarta-feira. Gabriel Milito já não é treinador do Atlético Mineiro.

Num breve comunicado, o clube brasileiro anunciou a demissão do treinador, com quem conquistaram um Campeonato Mineiro, em 2024, e marcaram a presença na final da Taça do Brasil e da Taça Libertadores. Esta última vencida pelo português Artur Jorge, no comando do Botafogo.

O treinador argentino de 44 anos termina assim a ligação com o At. Mineiro, onde apenas fez uma temporada ao serviço do clube brasileiro.