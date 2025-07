O Atlético Mineiro vive um período muito «delicado», com salários em atraso e outras questões abordadas por Hulk, em declarações aos jornalistas durante um treino do emblema brasileiro.

À espera que tudo seja resolvido «o mais rápido possível», o internacional brasileiro abordou algumas conversas que tem tido com colegas de equipa e admitiu que se sentem «um pouco perdidos». De acordo com o Globo Esporte, os vencimentos de julho estão em atraso e o pagamento dos direitos de imagem, que também devia ter sido feito a 20 de junho, ainda não foi concluído.

A mesma fonte garante que o Atlético Mineiro pretende «equilibrar as finanças» e podem existir atrasos nos pagamentos nos próximos 60 dias. O objetivo da direção é acabar com os problemas financeiros que o clube atravessa neste momento.

«O Atlético Mineiro tem de resolver muitas coisas, nós estamos expectantes e com esperança que tudo se resolva o mais rápido possível. Não são apenas os salários que estão em atraso, há muitas outras coisas. É uma situação chata e delicada. Não me sinto apenas jogador, mas sou também adepto do Atlético Mineiro e queremos que o clube seja o de sempre», afirmou.

Assista aqui às declarações de Hulk: