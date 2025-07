O Atlético de Mineiro perdeu na madrugada deste domingo frente ao Bahia (2-1), mas apesar de tudo, Hulk foi protagonista ao apontar um golo olímpico.

Num momento do jogo onde o clube de Minais Gerais estava à procura do golo do empate, surgiu um pontapé de canto para a equipa visitante. O internacional brasileiro encarregou-se da marcação da bola parada e, sem qualquer hipótese para o guarda-redes, fez o gosto ao pé de canto direto.

Assista aqui ao golaço de Hulk:

Apesar do golo de Hulk já ter sido no período de compensação da segunda parte, houve ainda tempo para mais um, neste caso do Bahia, por intermédio de Michel Araújo (90+8).

O ex-jogador do FC Porto alcançou os 126 golos ao serviço do Atlético de Mineiro e entrou assim no «top-10» de melhores marcadores do clube. Na lista constão nomes como Nívio, Reinaldo, Dadá, Guará e Marques.

Este resultado faz com que o Atlético Mineiro mantenha o 8.º lugar do Brasileirão, enquanto que o Bahia sobe ao terceiro posto.