Hulk mostrou-se este sábado insatisfeito com o tempo de jogo que tem tido no Atlético Mineiro.

«Eu queria muito estar a jogar ao meu melhor nível. Acho que não passa só por estar bem fisicamente. É preciso confiança e confiança requer minutos jogados, requer jogos seguidos. Infelizmente, não estou a ter isso», disse o antigo jogador do FC Porto aos jornalistas após a vitória sobre o Athletic, para o campeonato mineiro.

«Queria poder falar de outras coisas aqui, mas temos que ser verdadeiros. Preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar o meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou, acho que não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos. É muito difícil», continuou Hulk.

«Sendo bem transparente e sincero, temos de evoluir bastante. Estamos a trabalhar, mas também estamos a ter muitas dificuldades. Esperamos poder dar a volta o mais rápido possível, para que os jogadores possam ter confiança», acrescentou.

O avançado já recebeu resposta do treinador. «Prometi-lhe ontem que iria jogar os 90 minutos, independentemente de estar a jogar bem ou mal, para ter essa segurança, para não ficar preocupado em ser substituído. Passei-lhe essa tranquilidade», disse Cuca, apontando:

«Mas a sequência de minutos é recíproca. Dás minutos quando o jogador que te dá resposta. Não é que ele não esteja a dar resposta. Mas a jogar ali tenho o Savarino, o Sasha, o Vargas... São disputas que acontecem. Tento ser o mais correto e coerente possível com todos», garantiu o técnico, que apontou ainda:

«O Hulk jogou em praticamente todas as partidas comigo. Se não foi titular, entrou. No fim dos jogos, vejo os vídeos e faço a análise do que os jogadores fizeram, comparo com os outros, e é daí que surgem as minhas escolhas. Eu tento cuidar de todos por igual. Não cuido de um em detrimento ao outro. Cuido de todos iguais e com o Hulk também é assim».