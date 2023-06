O Atlético Mineiro comunicou a saída de Eduardo Coudet do comando técnico.

O treinador argentino de 48 anos apresentou a demissão ainda no balneário do Estádio Mineirão, após o empate no Brasileirão frente ao Red Bull Bragantino, comandado pelo português Pedro Caixinha.

A equipa de Belo Horizonte, onde joga o ex-FC Porto Hulk, ocupa neste momento o quarto lugar do Brasileirão, a seis pontos do líder Botafogo, de Luís Castro.