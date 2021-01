Hulk foi oficializado esta noite como reforço do Atlético de Mineiro. Em comunicado, o galo informou que o jogador de 34 anos assinou um contrato válido até ao final de 2022 e que nos próximos dias cumprirá os habituais exames médicos e assinará o vínculo.

O extremo brasileiro era um jogador livre depois de ter deixado a custo zero o Shanghai, da China, onde esteve nos últimos cinco anos. Falou-se num possível regresso ao FC Porto, mas optou mesmo por prosseguir a carreira no Brasil.

Trata-se assim do regresso de Hulk ao seu país natal, ele que tinha deixado o Brasil em 2004, para jogar no Japão. Em 2008 mudou-se para o FC Porto, onde se tornou uma figura do clube, e seguiu depois para a Rússia, para representar o Zenit, antes da aventura na China.