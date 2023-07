Hulk pediu para deixar de ser capitão do Atlético de Mineiro. A revelação foi feita pelo próprio internacional brasileiro, e tudo tem a ver com a relação com os árbitros.

Citado pelo Globoesporte, o antigo avançado do FC Porto informou que já comunicou a decisão ao treinador do Galo, Luiz Felipe Scolari, e ao diretor-desportivo, Rodrigo Caetano.

«Quero informar-vos, e aos nossos adeptos, que falei com o Rodrigo Caetano e com o nosso mister para não usar mais a braçadeira de capitão. Agradeci toda a confiança e toda a responsabilidade que me passaram. Fui capitão em todos os clubes por onde passei. Em Portugal, na Rússia, na China e aqui também», começou por dizer.

Hulk relembrou uma reunião no início do ano em que foram dadas indicações aos jogadores de que os capitães podiam dialogar com as equipas de arbitragem: «Vocês já viram diversas vezes que mostro a braçadeira e sou sempre ignorado. Então, devido às circunstâncias e a tudo o que tem acontecido, preferi abdicar da braçadeira de capitão.»

«Estava a ser prejudicado e a prejudicar os meus colegas, porque quando vejo amarelo, vai haver uma bola dividida em que vou ter de tirar o pé. Agora, vou deixar que o próximo capitão exerça esse papel, que converse com os árbitros e espero que os árbitros o ouçam. Eu vou apenas focar-me em jogar futebol e nem vou conversar para não ser prejudicado novamente», atirou, ele que garantiu que se dirige sempre aos árbitros com educação.