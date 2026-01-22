Os ânimos exaltaram-se no clássico brasileiro. O jogo entre o Atlético Mineiro e o América Mineiro terminou com confusão entre treinadores. Após uma troca de palavras entre os técnicos, Alberto Valentim, treinador do América, fez o gesto de pequeno a Jorge Sampaoli, do «galo».

No que toca ao jogo jogado, tudo terminou empatado (1-1). Gabriel Barros abriu as contas para o América (15m) e Reinier empatou para o Atlético (30m). No decorrer do segundo tempo, Hulk, ex-FC Porto, ainda saltou do banco.

O «galo» regista, assim, o quarto empate em quatro jogos no campeonato Mineiro. Assume, neste momento, o terceiro lugar do Grupo A. Já o América é líder do Grupo B com oito pontos.

Ora veja o vídeo do conflito entre os treinadores: