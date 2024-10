Conhecido pela sua força, não apenas no período em que representou o FC Porto, mas também durante toda a carreira, Hulk recebeu mais uma alcunha, depois do «Incrível Hulk».

Enquanto viajava no autocarro do Atlético Mineiro, Deyverson apelidou o internacional brasileiro de «bunda de tanajura», o que acabou por dar azo a um pequeno «desaguisado» entre ambos. Uma formiga tanajura é conhecida pelo formato mais robusto da parte traseira do corpo, semelhante a uma bola, além das asas que também a distingue das demais.

