No rescaldo da vitória no clássico sobre o Figueirense (2-0), marcado por lamentáveis cenas de violência, Augusto Inácio lembrou o célebre 7-1 imposto pelo Sporting ao Benfica, na temporada de 1986/87 da Liga.

O técnico de 65 anos sublinhou que apesar de ser um jogo especial para os adeptos, não vale mais que três pontos.

«Isto faz-me lembrar o meu clube do coração que uma vez ganhou 7-1 ao Benfica em Alvalade e ficaram todos contentes … eu também fiquei, mas no final do campeonato o Benfica ganhou com 15 ou 17 pontos de avanço [na verdade foram dez pontos]», assinalou Augusto Inácio.

Veja a partir dos 6.10m: