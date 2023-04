Após a derrota frente ao Botafogo, a segunda do Bahia em outros tantos jogos no Brasileirão, Renato Paiva protagonizou um momento de maior exaltação para com um jornalista, na conferência de imprensa pós-jogo.

Tudo começou com uma pergunta de um jornalista sobre a demora do treinador português em mexer na equipa. O antigo técnico do Benfica B não gostou do tom.

«É a sua opinião. Como sou uma pessoa educada, vou dizer-lhe que nesta sala todos os jornalistas têm uma boa relação e aceito que digam que sou um treinador mau, que não gostem das substituições. Aceito que me chame de burro. De mentiroso e enganador, não. Não me conhece para me chamar de mentiroso e enganador», disse, citado pelo Globoesporte.

«Você é que viu o jogo bem e eu vi mal? Você sabe o que disse contra o Bragantino. De qualquer maneira, não é isso que está em causa. Pode discordar de mim, mas não pode chamar-me de mentiroso. Pode dizer que sou um treinador mau, que não sou bom para o Bahia. Respeito a sua opinião. Mas eu aqui não insulto ninguém, nem trato mal ninguém. E o senhor, sem me conhecer, chamou-me de mentiroso e enganador. É mentira? Só isso, mais nada», acrescentou o timoneiro do Bahia.

Veja o momento a partir do minuto 4:20: