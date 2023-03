O Bahia, equipa treinada pelo português Renato Paiva, empatou neste domingo com o Jacuipense (1-1), no jogo da primeira mão da final do Campeonato Baiano.

A equipa da casa chegou à vantagem na primeira parte, com um golo de Welder, mas o Bahia empatou no segundo tempo, graças a Everaldo.

No próximo domingo as duas equipas voltam a defrontar-se, desta vez em casa do Bahia, no jogo que vai decidir o vencedor do Baianão.