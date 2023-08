O Bahia de Renato Paiva goleou neste domingo o Bragantino de Pedro Caixinha (4-0), num duelo da 20.ª jornada do Brasileirão, disputado na Arena Fonte Nova.

Resende (9m), Vitor Hugo (38m), Vinicius Mingotti (60m) e Cauly (84m) marcaram os golos do triunfo.

A equipa de Renato Paiva ocupa a 16.ª posição, com 21 pontos, enquanto o Bragantino de Caixa está no 6.º lugar, com 32.

