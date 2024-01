O Bahia está por estes dias de visita ao centro de treinos do Manchester City, tendo em vista a preparação da época que se avizinha. A turma de Rogério Ceni, que no último Brasileirão conseguiu escapar à despromoção na derradeira jornada, aproveita este mês para trocar ideias, testar dinâmicas e treinar num contexto diferente.

Num encontro que não passará despercebido aos adeptos do Benfica, Rúben Dias e Bernardo Silva encontraram o lateral Gilberto, que deixou a Luz na última época.

A equipa brasileira ficará no Reino Unido até 21 de janeiro. Entretanto, a São Paulo chegará, a 13 de janeiro, a viagem mundial do «Treble» do Manchester City.