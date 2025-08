Cerca de uma dezena de pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu um autocarro que transportava adeptos do Bahia até ao estádio do Sport Recife, onde as duas equipas vão jogando por esta altura para a 18.ª jornada do Brasileirão.

O acidente aconteceu no estado de Pernambuco, ao quilómetro 138 da BR 101, de acordo com as autoridades, que revelaram que o motorista terá adormecido enquanto conduzia.

Os feridos foram encaminhados às unidades hospitalares locais.

Nas redes sociais, a claque do Bahia garantiu que «todos os ocupantes do veículo passam bem, sem vítimas fatais ou feridos graves».

Apesar desta delicada situação, o jogo entre Sport Recife e Bahia arrancou no horário previsto (20:00 portuguesas).