Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil, homenageou o irmão Oscar, que faleceu na sexta-feira aos 68 anos. Emocionado, Tadeu enalteceu o legado do irmão e ídolo.

Com uma carreira de sucesso, Oscar Schmidt fez parte do Hall Of Fame da FIBA (1991) e, de forma inédita, uma vez que nunca jogou na liga norte-americana, também integrou o Hall Of Fame da NBA (2013). De acordo com a imprensa brasileira, o antigo atleta sentiu-se mal e foi transportado para o hospital, onde acabou por falecer vítima de uma paragem cardiorrespiratória.