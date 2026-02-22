Jogador do Benfica cedido ao Bragantino pede desculpa por frase machista
Após a eliminação da Taça do Brasil ante o São Paulo, Gustavo Marques disse que o duelo não podia ter sido arbitrado por uma mulher
Gustavo Marques, jogador do Benfica cedido ao Bragantino com opção de compra, está no 'olho do furacão' por tecer declarações machistas.
Na sequência de uma derrota contra o São Paulo, nos quartos de final da Taça Paulista (2-1), Gustavo afirmou que um jogo desta dimensão não podia ser arbitrado por uma mulher.
«Não adianta jogar contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras e colocarem uma mulher para arbitrar um jogo deste tamanho», disse. A partir daí, estalou a polémica.
«Já pedi desculpas à árbitra. Foi uma má declaração, peço desculpa pelo que disse. Peço perdão a todas as mulheres do mundo. A minha mãe e irmã já me xingaram [insultaram]. Todos os seres humanos erram», justificou, minutos depois.
O próprio clube demarcou-se das declarações de Gustavo Marques. «O Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a frase machista do defesa Gustavo Marques, dita após a partida», escreveu o clube na rede social X.
Marques, de 24 anos, jogou uma vez na equipa principal do Benfica, tendo atuado 65 vezes pela equipa B.