Gustavo Marques, jogador do Benfica cedido ao Bragantino com opção de compra, está no 'olho do furacão' por tecer declarações machistas.

Na sequência de uma derrota contra o São Paulo, nos quartos de final da Taça Paulista (2-1), Gustavo afirmou que um jogo desta dimensão não podia ser arbitrado por uma mulher.

«Não adianta jogar contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras e colocarem uma mulher para arbitrar um jogo deste tamanho», disse. A partir daí, estalou a polémica.

«Já pedi desculpas à árbitra. Foi uma má declaração, peço desculpa pelo que disse. Peço perdão a todas as mulheres do mundo. A minha mãe e irmã já me xingaram [insultaram]. Todos os seres humanos erram», justificou, minutos depois.

O próprio clube demarcou-se das declarações de Gustavo Marques. «O Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a frase machista do defesa Gustavo Marques, dita após a partida», escreveu o clube na rede social X.

Marques, de 24 anos, jogou uma vez na equipa principal do Benfica, tendo atuado 65 vezes pela equipa B.