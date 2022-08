O selecionador brasileiro enumerou os laterais-direitos que estão na cogitações para uma possível chamada ao escrete no Mundial 2022 do Qatar e colocou um benfiquista numa lista de cinco nomes

«Como lateral-direito, a gente tem Danilo, Dani Alves, Emerson, Militão também pode jogar aí, Gilberto, que fez uma grande fase no Fluminense e agora está bem no Benfica», apontou Tite numa conversa no Flow Podcast, do Brasil.

Gilberto não foi o único jogador do Benfica mencionado pelo selecionador do Brasil, que não passou ao lado do momento que Neres atravessa. «O David Neres está a voltar e jogou muito. Nós chamávamos-lhe o fumacinha, porque tem uma velocidade incrível. Lembro-me que o Felipe Luís dizia: «Pô, vou ter de o marcar no treino...»

Neres foi internacional pelo Brasil sete vezes, toda sob o comando de Tite, mas não joga pela canarinha desde 2019.