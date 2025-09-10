Após a derrota frente à Bolívia, por 1-0, na última jornada da fase de apuramento da América do Sul para o Mundial 2026, a seleção brasileira criticou fortemente o ambiente do jogo em El Alto, La Paz, classificando a experiência como «absurda» e digna de «futebol amador».

O presidente da CBF, Samir Xaud, falou à Globo depois do jogo, marcado por um penálti convertido por Miguelito no período de descontos da primeira parte (45+4m), num lance considerado duvidoso pelos brasileiros. Segundo o presidente, para além da arbitragem, a própria organização comprometeu o desenrolar do jogo.

«Jogámos contra o árbitro, contra a polícia e contra os apanha-bolas, que tiravam as bolas do campo, esvaziavam-nas e colocavam outras em jogo para ganhar tempo. É triste o que aconteceu aqui. Viemos jogar futebol e o que vimos foi um anti-jogo. Com todo o respeito, isto parecia futebol amador. É muito difícil jogar assim, ainda mais contra 14 em campo», afirmou.

O presidente da CBF denunciou também a postura da polícia boliviana, alegando violência contra os jogadores e membros da equipa técnica, pelo que espera que a CONMEBOL tome alguma posição.

«Registámos tudo e esperamos que a CONMEBOL tome uma atitude. Isto não pode acontecer, é um absurdo.»

Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas da CBF, reforçou a crítica: «Nunca vimos nada parecido. Vamos formalizar uma reclamação à CONMEBOL, mas sabemos que dificilmente terá efeito. Depois do pénalti, o jogo praticamente acabou. Já sabíamos que enfrentaríamos este tipo de situação aqui. A Bolívia tem os seus méritos, mas é preciso dizer que o desporto praticado hoje aqui não foi futebol.»

O Brasil fechou a fase de apuramento para o Mundial 2026 com a pior participação da história. A seleção canarinha terminou apenas no quinto lugar com 28 pontos em 18 encontros, mas ainda assim, foi suficiente para garantir a qualificação para o torneio que se irá realizar nos Estados Unidos, México e Canadá.