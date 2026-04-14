A administração do Botafogo colocou a SAD do clube brasileiro à venda no jornal britânico Financial Times.

O anúncio foi feito pela Cork Gully, nova administradora da Eagle Football, que além do Botafogo também controla o Crystal Palace, o Lyon e o FC Brussels. Dos quatro, apenas o clube inglês não foi colocado à venda. No anúncio, o Botafogo é descrito como «um dos clubes mais históricos do Brasil» e é, recorde-se, orientado pelo português Franclim Carvalho.

