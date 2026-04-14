Brasil
Há 14 min
Administração do Botafogo coloca SAD à venda em jornal britânico
Anúncio foi feito pela Cork Gully, nova administradora da Eagle Football, através do Financial Times
DIM
DIM
A administração do Botafogo colocou a SAD do clube brasileiro à venda no jornal britânico Financial Times.
O anúncio foi feito pela Cork Gully, nova administradora da Eagle Football, que além do Botafogo também controla o Crystal Palace, o Lyon e o FC Brussels. Dos quatro, apenas o clube inglês não foi colocado à venda. No anúncio, o Botafogo é descrito como «um dos clubes mais históricos do Brasil» e é, recorde-se, orientado pelo português Franclim Carvalho.
Administradora coloca SAF do Botafogo à venda em anúncio de jornal britânico— ge (@geglobo) April 14, 2026
Cork Gully divulgou a venda do clube carioca no Financial Times ➡️ https://t.co/I5axFz8Lao
📸 Reprodução pic.twitter.com/nsWRTR26mb
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS