A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os melhores do Brasileirão e Artur Jorge foi eleito, sem surpresa, o melhor treinador da competição, ele que venceu o título ao leme do Botafogo.

O clube carioca teve ainda o melhor jogador da prova, o avançado Luiz Henrique, e colocou cinco jogadores no onze ideal da competição, a qual é constituída por: John (Botafogo); Wesley (Flamengo), Alexander Barboza (Botafogo), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Gerson (Flamengo), Alan Patrick (Internacional) e Rodrigo Garro (Corinthians); Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras).

De resto, Estêvão, do Palmeiras, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, enquanto Rodrigo Garro, do Corinthians, foi escolhido pelos adeptos o Craque da Galera. Os melhores marcadores são com Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, ambos com 15 golos.