Artur Jorge está muito perto de sair do Botafogo, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português, que completa 53 anos a 1 de janeiro, tem uma proposta tentadora do Al-Rayyan e estará decidido a aceitar o convite para rumar ao Médio Oriente.

O clube do Qatar está disposto a pagar os dois milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador, que tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2025.

O Al-Rayyan coloca em cima da mesa também um salário muito superior ao que Artur Jorge aufere no Brasil, sendo que John Textor, proprietário do Botafogo, não está disposto a aproximar-se desses valores.

Artur Jorge foi uma das grandes figuras de 2024, tendo conquistado a Taça Libertadores da América e o campeonato brasileiro pelo Botafogo, além de uma Taça da Liga, no início do ano, pelo Sp. Braga.